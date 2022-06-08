Спортивный директор «Локомотива» рассказал о стратегии клуба

Спортивный директор клуба «Локомотив» Томас Цорн рассказал в интервью изданию «Спорт24» о стратегии клуба и подходе «Локомотива» к работе с молодыми игроками.

По словам спортивного менеджера, стратегия подразумевает приглашение перспективных молодых футболистов, клуб предоставляет им хорошие возможности для развития. Цорн подчеркнул, что последние решения ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола не повлияли на работу клуба на футбольном рынке.

«Все легионеры, которые пришли, хотят остаться в клубе на будущий сезон, потому что видят, какую работу мы делаем. Они понимают, что растут и к ним появляется интерес от европейских клубов», — пояснил Цорн.

Спортивный директор «Локомотива» выразил уверенность, что те игроки, с которыми клуб сейчас ведет переговоры, «смотрят не на бан в еврокубках, а на то, что мы выполняем свои обещания перед игроками». В качестве примера он привел французского нападающего Вильсона Изидора, все обязательства перед которым «Локомотив», по словам Цорна, выполнил в полном объеме как с профессиональной, так и с этической точки зрения.

«Нет такого, что футболисты из Европы категорически против ехать в Россию», — подчеркнул спортивный менеджер. Он также рассказал, что после обновления состава текущим руководством клуба затраты на зарплаты футболистов стали значительно ниже. «Многомиллионных зарплат и нерыночных сумм на трансферы в «Локомотиве» больше не будет», — заверил он. По словам Цорна, игроки остаются в «Локомотиве», поскольку видят в игре за клуб хорошую перспективу для себя.

«Легионеры остаются, потому что видят перспективу для себя и наш подход к делу. Мы хотим быть для них трамплином перед трансфером в топ-чемпионат. Легионеры видят, что это не пустые слова. Плюс мы создали в команде семейную атмосферу. Именно поэтому никто из легионеров летом уезжать не собирается», — заверил болельщиков Цорн.

8 июня стало известно, что «Локомотив» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом Фассоном, ранее игравшим за «Атлетико Паранаэнсе». В завершившемся сезоне РПЛ «Локомотив» занял 6-е место.