Начальница отделения почты в Удмуртии ожидает суда за хищение товаров

В Удмуртии по обвинению в хищении чужого имущества ожидает суда начальница отделения почтовой связи в Балезинском районе. Об этом сообщает 8 июня сообщает Udn-info.ru.

По данным издания, с апреля по ноябрь 2021 года начальница почтового отделения похищала продовольственные товары из служебного помещения. Общая сумма составила 62 тыс. рублей.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в 10 тыс. рублей или в размере зарплаты, или другого дохода за период до одного месяца.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.