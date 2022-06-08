Начальница отделения почты в Удмуртии ожидает суда за хищение товаров
В Удмуртии по обвинению в хищении чужого имущества ожидает суда начальница отделения почтовой связи в Балезинском районе. Об этом сообщает 8 июня сообщает Udn-info.ru.
По данным издания, с апреля по ноябрь 2021 года начальница почтового отделения похищала продовольственные товары из служебного помещения. Общая сумма составила 62 тыс. рублей.
Женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в 10 тыс. рублей или в размере зарплаты, или другого дохода за период до одного месяца.
Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.