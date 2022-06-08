Минстрой изучит возможность индексации тарифа за ремонт дома без собрания жильцов

Минстрой рассмотрит инициативу об индексации платы за содержание общего имущества в домах без дополнительного согласования с собственниками в соответствии с установленным порядком. Об этом журналистам 8 июня заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

При этом, учитывая высокую социальную значимость темы, будет проведена детальная проработка и обсуждение с экспертным сообществом, добавил он.

Также Ересько подчеркнул, что инициатива об индексации платы за содержание и ремонт домов без дополнительного согласования с собственниками жилья принадлежит исключительно представителям делового сообщества. В Минстрое данная тема не обсуждалась, соответственно никаких решений не принято и говорить о них преждевременно, заключил он.

Ранее 8 июня «Известия» сообщали, что ТПП обратилась в Минстрой с инициативой о возможности внесения изменений в законодательство, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками. Ведомство, в свою очередь, направило ответ, в котором указало, что если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, то согласование не потребуется.

Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях, напомнил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету, добавил он.