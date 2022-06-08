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В ВОЗ заявили о возможности повторно заразиться оспой обезьян

В ВОЗ заявили, что человек может повторно заразиться оспой обезьян
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
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Человек может повторно заразиться оспой обезьян. Об этом в среду, 8 июня, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

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«Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Twitter.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация располагает сведениями о более чем 1 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в 29 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания.

Отмечается, что беспокойство ВОЗ вызывает тот факт, что вирус распространяется «в странах, где раньше его не видели».

6 июня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили «Известиям», что вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов.

31 мая глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил об отсутствии стопроцентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут мероприятия с огромным количеством людей.

В России случаев заболевания не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

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