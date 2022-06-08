В ЮАР скончался махавший кулаками боксер

Боксер из ЮАР Симисо Бутелези, который без сознания бил кулаками по воздуху во время боя, скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщает Evening Standard.

«С глубокой скорбью для боксерского сообщества ЮАР и семьи Бутелези сообщаем, что Симисо Бутелези скончался прошлой ночью 7 июня в больнице в Дурбане», — сказано в сообщении семьи.

5 июня Бутелези проводил поединок за звание чемпиона Африки в легком весе по версии Всемирной федерации бокса (WBF). Его соперником был Сифесихле Мнтунгвой. Для 24-летнего спортсмена это был пятый профессиональный бой в карьере.

В десятом раунде Бутелези отправил соперника на канаты, однако затем неожиданно отступил и дезориентированный стал размахивать кулаками по воздуху. После этого рефери остановил бой. Боксер был доставлен в больницу Дурбана и введен в кому. Спустя два дня он скончался от кровоизлияния в мозг.

17 марта через два дня после своего первого поединка скончался боец смешанного стиля Кристиан Лубенга. Американский спортсмен принял участие в любительском турнире и получил нокаут от соперника Коди МакКракена. После боя Лубенга был госпитализирован и скончался в больнице.