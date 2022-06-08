Очевидец ДТП с машиной Миронова назвал виновника аварии

Очевидец ДТП в центре Москвы, при котором машина сбила курьера, назвал пострадавшего виновником аварии.

Инцидент произошел 8 июня на улице Сретенка. По словам мужчины, курьер передвигался на велосипеде по пешеходному переходу, то есть не соблюдал ПДД.

«Велосипедисту надо соблюдать правила дорожного движения. Во всем виноват велосипедист», — сказал очевидец.

Мужчина не знает, какие травмы получил потерпевший, но выразил абсолютную уверенность в его виновности.

Водитель автомобиля, в свою очередь, заявил, что курьер выскочил на него.

По сведениям источника «Известий», автомобиль, сбивший курьера, закреплен за руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Машина наехала на велосипедиста, когда тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев, пострадавший мог получить серьезные травмы. Прибывшая бригада медиков скорой помощи разместила его на носилки, после чего молодой человек был доставлен в больницу.