Военкор «Известий» показал тренировку артиллеристов сил ДНР

Корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев побывал на тренировке артиллеристов сил Донецкой Народной Республики (ДНР) и в очередной раз убедился в их высокой подготовке к перехвату участившихся в последние дни артналетов на Донбасс со стороны украинских боевиков.

На тренировочном поле артиллеристы отрабатывают стрельбу прямой наводкой. Они готовятся работать по танкам на малой дальности. На поле начинают взрываться снаряды из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, предназначенные специально для контрбатарейной борьбы.

В перерывах между сериями выстрелов корреспондент обсудил с бойцами ДНР усиленные обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны украинских боевиков. Артиллеристы, в свою очередь, называют происходящее варварством.

«Любая артиллерия по мирным объектам — это бесчеловечно. У меня семья в Донецке живет, у меня трое детей. Поэтому каждый раз боишься, что такое может произойти в твоем районе. Рано или поздно возмездие наступит. А мы поможем», — сказал инструктор по подготовке артиллеристов по имени Виталий.

Днем ранее заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал причину, по которой украинские войска стали так усиленно обстреливать спальные районы Донецка. По его словам, это происходит из-за того, что недавно были уничтожены 700 их солдат.

В тот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики при обстрелах за сутки. Еще 17 человек получили ранения

6 июня глава ДНР Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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