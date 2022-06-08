Власти Херсона сообщили о запусках ВСУ ракет «Точка-У» по области раз в две недели

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удары ракетами «Точка-У» по Херсонской области раз в две недели. Об этом в среду, 8 июня, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По «Точкам-У»: это не так часто [происходит], может, раз в две недели, но тем не менее украинская сторона пытается нанести [данными ракетами] удар», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что в области фиксируются ежедневные прилеты снарядов из реактивной системы залпового огня «Ураган». Кроме того, по его словам, недавно сбитые над Чернобаевкой ракеты тоже должны были прилететь в Херсон.

Ранее в этот день стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на окраине Херсона три ракеты «Точка-У».

В тот же день в результате обстрела села Широкая Балка в Херсонской области ВСУ погибли два мирных жителя, а также был поврежден жилой дом. До этого четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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