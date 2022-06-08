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На Украине запретили деятельность партии «Оппозиционный блок»

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Фото: РИА Новости
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Суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционный блок». Об этом 8 июня сообщило прозападное украинское движение «Чесно».

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«Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционный блок». Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде», — говорится в сообщении на сайте организации.

Также на интернет-ресурсе движения опубликовано само решение. На сайте суда эта информация отсутствует.

В «Оппозиционный блок» входили многие политики, ранее состоявшие в «Партии регионов» экс-президента Украины Виктора Януковича.

На выборах в 2019 году список партии возглавлял ныне пропавший с политической арены политик Евгений Мураев, он выступал за нейтральный статус Украины. Второе место в предвыборном списке занимал Александр Вилкул, который сейчас занимает должность начальника военной администрации Кривого Рога и регулярно выступает с антироссийскими заявлениями. На третьем месте в «Оппоблоке» был ныне умерший мэр Харькова Геннадий Кернес.

19 марта сообщалось, что совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения остановил работу оппозиционных партий. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Наши», «Партия Шария», «Оппозиционный блок» и ряд других.

1 апреля рада приняла закон, расширяющий перечень оснований для запрета в стране «пророссийских партий». Отмечалось, что в него входит популяризация или пропаганда органов или должностных лиц из РФ, а также признание правомерности проведения Россией спецоперации. Закон предполагает изъятие имущества и активов в пользу государства представителей тех партий, которые украинские власти обвиняют в связях с РФ.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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