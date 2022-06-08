В Киеве выросли цены на сало

В Киеве наблюдается резкий рост цен на сало, а также рекордная стоимость ягод, фруктов и овощей. Об этом 8 июня ТАСС сообщили жители города.

По информации очевидцев, в настоящее время на столичных рынках 1 кг сала можно купить за 150–180 гривен (примерно $5–6). При этом еще в начале февраля его цена составляла от 80 до 120 гривен (примерно $2–4).

Кроме того, украинцы наблюдают в столичных продуктовых магазинах рекордные цены на ягоды, в особенности на малину, которая теперь стоит 1 тыс. гривен ($30) за 1 кг. Помимо этого, выросли цены на другие ягоды и фрукты: 1 кг персиков стоит 169–199 гривен ($5–6), абрикосы — около 150 гривен ($5), виноград — 189–229 гривен ($6–7).

Киевлян также удивили цены на овощи, в частности, на свеклу — 95 гривен ($3).

Жители столицы Украины отметили, что на рынках фрукты и овощи стоят дешевле, чем в магазинах.

«В супермаркетах какой-то беспредел, на рынках всё как-то гуманнее, но тоже дорого», — заявил собеседник агентства.

6 июня президент России Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства.

5 июня экономист Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро сообщил, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году украинский кризис может привести к недостатку сырья и его подорожанию, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков.