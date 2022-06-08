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Очевидцы рассказали «Известиям» об обстрелах Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидцы обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) района площади Ленина в Донецке 8 мая рассказали «Известиям» о том, как это было.

«Это соседний дом, а мы рядом в квартире были. Вся квартира затрусилась, как и весь дом. Сколько можно, мы уже девятый год терпим, я сына потеряла, это что — смех? Мы потеряли близких людей», — рассказала одна из опрошенных женщин.

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Она также добавила, что с начала обстрелов в 2014 году из-за стресса у ее сына развилась патология всех органов, что в конечном итоге привело к его смерти.

«Сколько детей и стариков погибает, все уже нервно больными стали, мы уже давно не выезжали отсюда», — добавила жительница Донецка.

Ранее в этот же день корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин побывал в центральной части Донецка, подвергнувшегося обстрелу со стороны ВСУ, и описал происходящее на месте попадания снаряда.

Журналист отметил, что украинские боевики били специально в разгар рабочего дня, прекрасно отдавая себе отчет в том, что будут жертвы.

Об обстреле ранее рассказал мэр города Алексей Кулемзин. Он указал, что прилеты приходятся на район площади Ленина. Тогда же стало известно, что в результате обстрела пострадали две женщины и ребенок.

6 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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