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Veon продал «Билайн» в Грузии

Veon продал грузинское подразделение, владеющее брендом «Билайн»
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Телекоммуникационный холдинг Veon продал подразделение «Вион Грузия», работающее под брендом «Билайн». Об этом 8 июня сообщила компания.

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Новый собственник «Вион Грузия» не раскрывается, им стал «бывший местный партнер». Сумма сделки составила $75 млн. Продажа была осуществлена в соответствии со стремлением Veon к оптимизации своих структур.

«Вион Грузия» является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. Она присутствует на рынке с 2007 года, ее клиентами являются 1,3 млн человек. В 2021 году выручка грузинского подразделения составила $38 млн, что дало 0,5% консолидированный выручки холдинга.

Собственником Veon является «Альфа-групп» Михаила Фридмана. В 2022 году бизнесмен попал под санкции ЕС, Великобритании, Австралии и Канады на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине.

После введения ограничений Фридман покинул советы директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. 17 марта он пожаловался, что не может больше оплачивать работу уборщицы. 5 мая власти Франции арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу, принадлежащую семье предпринимателя. Также 16 мая были арестованы активы Фридмана на Украине на $420 млн.

В мае Фридман вместе со своим деловым партнером Петром Авеном, тоже попавшим под санкции, подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге.

Страны Евросоюза вводят новые санкции против РФ, ее физических и юридических лиц в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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