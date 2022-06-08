На севере Москвы оборвалась строительная люлька с рабочими

В Москве в Дмитровском проезде упала строительная люлька с рабочими. Об этом в среду, 8 июня, сообщает РЕН ТВ.

Предварительно известно об одном человеке, который выпал из кабинки. Подробности инцидента выясняются. На месте ведут работу экстренные службы.

26 мая следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщило, что двое рабочих в Екатеринбурге погибли после падения с 32-го этажа.

За день до этого в Москве во время выполнения ремонтных работ произошло обрушение стены, в результате которого скончался рабочий. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.