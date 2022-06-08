В Донецке поврежден газопровод высокого давления из-за обстрела ВСУ 

В Донецке поврежден газопровод высокого давления из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 8 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района поврежден газопровод высокого давления Д=529 мм по улице Слепнева в районе дома № 822», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Кулемзин сообщал, что прилеты приходятся на район площади Ленина. Тогда же стало известно, что в результате обстрела пострадали две женщины и ребенок. Повреждено здание детского сада по улице Рослого.

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин побывал в центральной части Донецка и рассказал об обстановке на месте происшествия. По словам журналиста, осколками посекло целый дом, разбило палатку с журналами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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