16 июня в широкий прокат выйдет боевик «Холодное золото» Петра Хики

В широкий российский прокат с 16 июня выходит остросюжетный боевик «Холодное золото» режиссера Петра Хики. Дистрибьютором фильма выступает компания «Медиа-Телеком».

«Холодное золото» — история о жестокой банде, промышляющей ограблением золотых приисков в Якутии в годы Великой Отечественной войны, основана на реальных событиях

9 июня состоится премьерный показ картины в Санкт-Петербурге (кинотеатр «ЛенФильм»), а 14 июня в Москве (кинотеатр «Октябрь») в рамках проекта «КАРО.Арт»

Константин Владимиров, коммерческий директор «Медиа-Телеком»:

«Для компании «Медиа-Телеком» это дебютный проект в новом для нас направлении — кинопрокатном бизнесе. Мы рады, что такое яркое самобытное кино, основанное на реальных событиях, выйдет в широкий прокат. Фильм посвящен борьбе советских чекистов в годы Великой Отечественной войны на северных границах нашей Родины с не останавливающейся ни перед чем бандой контрабандистов. Мы искренне верим, что фильм «Холодное золото» будет интересен не только поклонникам остросюжетных вестернов, но и широкой аудитории российских зрителей».

Петр Хики, режиссер фильма «Холодное золото»:

«Идея снять этот фильм у нас появилась, когда мы со сценаристом картины Любовью Борисовой фантазировали, что снять в будущем, что было бы интересно нашим зрителям. Я как любитель вестернов и советских фильмов с перестрелками предложил взять такую идею. Мы шерстили интернет и нашли статью про банду Павлова. Думали, как будем снимать, как будут выглядеть перестрелки, как сделать костюмы. Долгое время это всё оставалось на стадии задумки, но спустя время появились люди, желающие снять фильм, появились спонсоры, и мы смогли реализовать нашу идею».

Любовь Борисова, сценарист фильма «Холодное золото»:

«Сцена ограбления прииска Хатырхай воссоздана почти документально. Мы лишь ускорили события. На самом деле осада длилась очень долго. Люди в конторе успели сделать в стене бойницы, разобрать трубу печи, чтобы отстреливаться от бандитов. Погибла медсестра. Персонаж Шестипалого имеет реального прототипа. Он посещал деревни первым, собирал сведения. Затем приходила банда на ограбление. Прототип Шестипалого обладал шестью пальцами на руках. Но наш гример, представив сколько времени будет отнимать такой пластический грим ежедневно, предложила наоборот «убавить» четыре пальца, чтобы в сумме на обеих руках получалось шесть».