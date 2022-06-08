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Мужчина рассказал о краже более 30 млн рублей из обменника в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мужчина, у которого украли более 30 млн рублей из обменника в Москве, 8 июня рассказал подробности случившегося.

Инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев. Антон М. пришел в обменник с новым знакомым Григорием. До этого мужчины уже совершали обмен по выгодному курсу. Однако в этот раз всё закончилось преступлением — Григорий передал операционисту 6,5 млн рублей, а Антон — 33,5 млн рублей. В итоге сотрудник обменника исчез вместе с деньгами.

Антон рассказал, что познакомился с Григорием в Telegram. Тот заявлял о возможности обменять деньги с курсом 64–67 рублей. Также Григорий сказал, что в этом обменнике у него работает знакомый — некий Игорь Владимирович.

«Голову [операционист] наклонил низко, бабки собирал. И потом закрыл жалюзи, и всё. И слышу, что там машинка считала. Только перестала считать — смотрю сквозь [жалюзи], а у них уже денег на столе не было», — рассказал Антон «Известиям».

По словам мужчины, на полу валялись фальшивые купюры, которые, предположительно, злоумышленники планировали отдать клиенту, но в итоге предпочли просто сбежать с деньгами.

Антон уточнил, что не знает, в сговоре ли Григорий со злоумышленниками. Сам Григорий уверял, что не виноват. Со слов Антона, его интернет-знакомый оказался юношей 2004 года рождения.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали кадры преступления. На них видно, как мужчина передал сообщнику сумку с деньгами из окна, после чего они скрылись на автомобиле.

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