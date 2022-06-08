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Пять лесных пожаров зафиксировали в Нижегородской области с начала сезона

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На территории Нижегородской области с начала пожароопасного сезона зафиксировано пять лесных возгораний. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

По данным ведомства, причиной большинства пожаров стала деятельность человека. Все очаги удалось ликвидировать в первые сутки.

В связи с повышенной угрозой возникновения огня ситуация находится на особом контроле. Маршрутное и авиационное патрулирование лесов усилено, также в работе задействована система мониторинга «Лесохранитель».

Как отмечает ИА «НьюсНН», во многих районах региона сейчас установлен первый, второй и третий класс пожароопасности.

С 8 по 12 июня в Нижегородской области ожидается увеличение вероятности возникновения пожаров в лесах. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», огонь может перекинуться на линии электропередачи и связи, на населенные пункты.

В региональном МЧС советуют гражданам соблюдать все правила пожарной безопасности. Не рекомендуется посещать леса, сжигать мусор на дачных и садовых участках. В лесополосе запрещено разводить костры.

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