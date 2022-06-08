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Меркель рассказала об инциденте с лабрадором Кони на встрече с Путиным

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась подробностями своей встречи с лабрадором Кони президента России Владимира Путина, с которым он ее познакомил в Сочи в 2007 году.

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Как рассказала Меркель 7 июня, на первой встрече с ней российский лидер поинтересовался у тогдашнего канцлера ФРГ, боится ли она собак, после чего подарил ей игрушечного пса.

«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?» И у него была для меня такая большая игрушечная собака», — сказала Меркель в интервью телеканалу Phoenix.

Под смех и аплодисменты зала она пошутила о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки», уточнив, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».

На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента — лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

9 декабря 2021 года Путин поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений. Глава государства подчеркнул, что Меркель всегда будут рады видеть в России.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору главы кабмина, среди которых был и панк-хит из ГДР Нины Хаген — Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

16 ноября сообщалось, что в бюро Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ будут работать девять человек. Кроме того, отмечалось, что вероятный размер пенсии Меркель составит порядка €15 тыс. (1,2 млн рублей).

Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год.

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