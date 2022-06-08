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В День России в Мелитополе первые 500 жителей получат паспорта РФ

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Фото: РИА Новости
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Первые 500 человек в Мелитополе получат российские паспорта в День России, 12 июня. Об этом 8 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«В День России первые 500 человек точно уже получат как минимум в Мелитополе российские паспорта и станут полноценными, полноправными гражданами РФ», — сказал он ТАСС.

2 июня корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала в центре приема документов на российское гражданство в Мелитополе. Процедура получения паспорта РФ, отметила журналистка, максимально упрощена: она проводится без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.

27 мая заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные. Тогда же сообщалось, что выдача паспортов и оформление гражданства РФ в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта. В Запорожской области исключают возвращение под контроль киевских властей. Наоборот, по словам местных властей, область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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