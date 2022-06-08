МЧС Армении не обнаружило взрывное устройство в аэропорту Звартноц

МЧС Армении не обнаружило взрывное устройство в международном аэропорту Звартноц в Ереване. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба ведомства.

Уточняется, что информация от неизвестных о том, что в ереванском аэропорту заложено взрывное устройство, поступила в МЧС ранее в этот же день, в 14:54 по местному времени.

На месте работали саперы, пожарные и оперативная группа центра кризисного реагирования.

В апреле сообщалось, что в Израиле семья из США попыталась пронести на борт самолета старую неразорвавшуюся бомбу. Американцы нашли боеприпас во время посещения Голанских высот на севере страны, где во время Шестидневной войны 1967 года проходили бои. Семья решила забрать найденную часть артиллерийского снаряда в качестве сувенира и завернула ее в полиэтиленовый пакет.