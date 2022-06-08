В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 8,3

В 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озеро Байкал 8 июня произошло землетрясение магнитудой 8,3. МЧС России по Иркутской области зафиксировало толчки в 20:25 (15:25 мск).

«В 20:25 по местному времени в акватории оз. Байкал, в 17 км от пос. Большое Голоустное Иркутской области, произошло землетрясение. В эпицентре магнитудой 8,3 баллов. В областном центре ощущалось 5 баллов», — говорится в сообщении ведомства.

Все объекты жилищно-коммунального хозяйства и остальные работают в штатном режиме. Информации о пострадавших не поступало.

Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева указала на то, что в центре региона в Иркутске наблюдалось землетрясение приблизительно 5,2 балла

В то же время в МЧС по Иркутской области указали, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,3 балла, а в областном центре ощущались толчки силой в 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты проводят обследование территорий населенных пунктов.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, многие жители Иркутска, Ангарска и Шелехова почувствовали подземные толчки.

16 мая подземные толчки наблюдали граждане, проживающие в Северо-Курильске. У берегов курильского острова Парамушир сейсмологи зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,8.