Жители Касимова выберут логотип для туристического кода города

В городе Касимове в Рязанской области выберут логотип для туристического кода города. Разработкой документации для конкурса занимается команда проектировщиков.

Специалисты предлагают местным жителям проголосовать за проект логотипа. Он будет использоваться в визуальном ряде оформления заявки на конкурс, пишет 62INFO.ru.

Каждый год в Касимове проводится фестиваль «Золотая ладья». В 2020 году его отменяли из-за коронавируса. В конкурсе принимают участие лучшие коллективы Рязанской области. Цель фестиваля — продемонстрировать рязанцам самобытность русской народной культуры.