В Москве пройдет открытие выставки «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить»

Новый мультимедиапроект «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить» от создателей выставок «Россия — моя история» будет запущен 12 июня на площадке Музея современной истории России при поддержке Фонда культурных инициатив. Экспозиция, включающая в себя пять тематических залов, расскажет о достижениях нашей страны и ее вкладе в развитие мировой цивилизации в сферах науки, культуры, медицины, искусства, космоса, географических открытий и во многих других областях.

Необычный дизайн выставочного пространства в новом свете представляет исторические свидетельства достижений, открытий, находок, сделанных великими российскими учеными, писателями, художниками, композиторами, путешественниками. Каждое из них является или являлось в тот или иной момент истории инновацией в своей области. Многие экспонаты представлены с использованием современных технологий: цифровые образы скульптур, дополненная реальность, анимация, видеомэппинг, достоверные исторические реконструкции, видеоинфографика.

В экспозиции — хирургические приборы Склифосовского, костюм Папанина, дирижерская палочка Мравинского, очки Свиридова, шлемофон Чкалова, гитара Шаляпина, пуанты Лепешинской, настоящие ампулы первых вакцин против кори и полиомиелита, лампа Лодыгина и киноустановка Сталина, которая «стала свидетелем» всех главных премьер середины XX века.

Одним из главных объектов экспозиции станет мультимедийный куб с «ожившими» полотнами, на который спроецированы знаковые произведения отечественной живописи. С его помощью зрители оценят путь русского искусства от иконописи и парсуны до творчества передвижников и авангарда. В зале, посвященном медицине, размещена необычная инсталляция, позволяющая посетителям познакомиться с учеными, которые внесли значительный вклад в развитие мировой науки, а также проверить свои знания, ответив на вопросы специальной викторины. Тема исследователей Земли представлена галереей уникальных достижений великих первооткрывателей — от Афанасия Никитина до Юрия Гагарина.

«Выставка «Страна великих свершений» — это актуальный и очень своевременный проект. Сейчас, когда по всему миру идет тенденция к «отмене культуры», в первую очередь русской культуры, мы этой выставкой доказываем очень простую истину — Россию не отменить. Наша страна внесла неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Мы первые открыли Антарктиду, первые запустили в космос спутник, а первый в мире космонавт — Юрий Гагарин наш русский, советский. Наша страна дала миру таких гениев, как Менделеев и Мечников, Королев и Курчатов, Павлов и Попов. Их открытия изменили мир навсегда. Нет ни одной сферы мировой культуры, где не отличились бы наши великие умы. Забыть об этом невозможно, нас не отменить. Об этом наша выставка, о великих русских гениях и их достижениях, изменивших ход мировой истории», — рассказал директор исторического парка Иван Есин.