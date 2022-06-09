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Эндокринолог назвала уникальный по полезным свойствам овощ

Эндокринолог Михалева: редис улучшает работу кишечника и помогает почувствовать насыщение
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Редис относится к числу самых низкокалорийных овощей, употребление которого улучшает работу кишечника и состояние костей, волос и кожи. О полезных свойствах уникального овоща 8 июня рассказала «Известиям» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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«Редис — один из самых низкокалорийных овощей, его калорийность всего 16–20 ккал на 100 г. Редис богат клетчаткой, которая полезна для хорошего пищеварения, поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Высокое содержание клетчатки помогает быстрее почувствовать насыщение, это еще один плюс такого низкокалорийного продукта», — отметила эксперт.

По ее словам, редис также является лидером среди весенних овощей по содержанию витамина С — в 100 г продукта содержится треть суточной нормы. Кроме того, овощ является уникальным в плане содержания такого редкого элемента, как кремний.

«Кремний важен для работы кишечника и хорошего состояния костей, кожи, ногтей и волос. Также в редисе содержатся кобальт, медь, молибден и хром, элементы, необходимые для поддержания нормального гормонального фона», — рассказала Михалева.

Она подчеркнула, что редис является уникальным и полезным продуктом весеннего рациона, который желательно включить в рацион. Однако из-за высокого содержания эфирных масел редис противопоказан лицам с заболеваниями желудка, кишечника и желчного пузыря, особенно в стадии обострения.

Днем ранее Михалева рассказала о полезных свойствах авокадо, отметив, что этот продукт способствует красоте волос и кожи, а также снижает риск развития рака кишечника. По ее словам, авокадо также содержит небольшое количество белков, которые являются строительным материалом для клеток.

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