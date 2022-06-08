Очаг птичьего гриппа выявили в Рязанской области

В Рязанской области обнаружили очаг высокопатогенного гриппа птиц. Его выявили в одном из подсобных хозяйства поселка Александро-Невский.

Региональное управление Россельхознадзора совместно с управлением ветеринарии проводит комплекс соответствующих мероприятий. Специалистам предстоит выяснить, как вирус попал на территорию хозяйства. Решается вопрос о карантине.

Специалисты обратились к владельцам хозяйств с просьбой при первых признаках болезни у птиц, при их аномальном поведении и в случаях внезапного массового падежа немедленно обратиться в ветеринарную службу и выяснить причины заболевания, сообщает РИА «7 новостей».