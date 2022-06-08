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В ГД оценили символизм выбранного названия для площади у посольства США в Москве

Депутат Белик: символично, что в честь ДНР будет названа территория рядом с посольством США в Москве
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в среду, 8 июня, в беседе с «Известиями» указал на символизм решения жителей Москвы назвать территорию у посольства США в честь Донецкой Народной Республики.

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«Очень важно, что в основе этого решения выбор жителей столицы, люди высказались искренне, от души. Проводя спецоперацию, наша страна встала на защиту ДНР, на защиту мирных граждан, которые в течение восьми лет живут под непрекращающимися обстрелами. Символично то, что именем ДНР будет называться территория рядом с американской дипмиссией», — отметил он.

По словам политика, с подачи США всё европейское сообщество равнодушно смотрело на то, что происходило на территории Донбасса, и именно с подачи Соединенных Штатов затягивается украинский кризис.

«Но Россия не позволит, чтобы коллективный Запад вымарал правду о происходящем на территории Донбасса. Эта правда будет увековечена, в том числе в названиях улиц и площадей», — заключил Белик.

Ранее в этот день мэрия российской столицы сообщила, что москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР.

Место, для которого выбирается название, располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Всего проголосовали 278 684 человек, голосование в проекте «Активный гражданин» стартовало 30 мая. Жители города могли выбрать из трех вариантов.

Назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса 18 мая предложили депутаты Мосгордумы. С такой инициативой выступили представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и депутатского объединения «Моя Москва». Они отметили, что такое название площади «отразит безусловную поддержку москвичами действий Вооруженных сил РФ».

Представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил итоговый вариант нового названия площади. Он также отметил, что ему, как жителю столицы, хотелось бы еще, чтобы в городе появилась и площадь Луганской Народной Республики.

Ранее началась волна переименований улиц на Украине и в некоторых других странах на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Так, 16 мая стало известно, что муниципальный совет в Сиднее проголосовал за переименование улицы, где находится генеральное консульство России, в Украинскую. 22 апреля сообщалось, что часть улицы в Праге, где расположено посольство РФ, переименовали в улицу Украинских Героев.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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