Наезд на пешеходов в Берлине совершил мужчина армянского происхождения

Полиция Берлина установила личность водителя, совершившего 8 июня наезд на пешеходов. Им оказался житель Германии армянского происхождения.

«Водитель въехал на улице Тауэнцинштрассе сначала в группу людей, а затем в витрину магазина. Он был задержан прохожими и передан службе спасения. Речь идет о 29-летнем немецком армянине, проживающем в Берлине», — говорится в Twitter-аккаунте правоохранителей.

По данным газеты Bild, данный инцидент точно не был несчастным случаем. Издание утверждает, что водитель, которого зовут Гор Х., оставил в машине записку с признанием в совершении наезда и пытался бежать после столкновения.

В следствии охарактеризовали его как «хладнокровного убийцу». В прошлом виновник аварии привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Трагедия произошла в среду утром в районе Шарлоттенбург на углу улиц Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе. В результате аварии погиб учитель, еще девять человек пострадали. Посольство России в Германии уточняет информацию о наличии среди пострадавших россиян.

В первый час после произошедшего полиция Берлина сообщила, что наезд на людей мог быть умышленным.

Авария произошла рядом с тем местом, где 19 декабря 2016 года тунисский исламист Анис Амри точно так же сбил посетителей рождественской ярмарки. Тогда погибли 11 человек, еще десятки пострадали.