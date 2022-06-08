Полиция проводит проверку после гибели парня в пруду Липецка

В Липецке в районе микрорайона Елецкий в водоеме утонул 19-летний молодой человек. Водоем в народе называют Сырский пруд.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Тело мужчины спасатели достали из воды ночью, прибывшие на место медики констатировали смерть. Его личность удалось установить сразу же, поскольку на берегу полицейские нашли рюкзак с документами.

Lipetskmedia уточняет, что молодой человек жил в микрорайоне Сырский Рудник.

В эти дни двое жителей Липецка были госпитализированы с сильнейшими солнечными ожогами. Заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол» Илья Копылов рассказал GOROD48, что накануне к ним доставили 38-летнего мужчину, который весь день занимался ремонтом машины. Он не заметил, как у него обгорело тело.

Также с сильным ожогом кожи лба в больницу обратилась 23-летняя девушка. Она отдыхала за городом. Ожог оказался настолько сильным, что образовались воспаление и сильный отек.