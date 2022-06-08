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Начался прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В столице начался прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

«В этом году по решению мэра Москвы общий грантовый фонд был увеличен в полтора раза — с 400 до 600 млн рублей. НКО могут участвовать в конкурсе в 12 номинациях, таких как «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Молодежь Москвы», «Городские инновации» и других. Заявочная кампания продлится ровно месяц — с 8 июня до 8 июля», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Размер гранта зависит, в частности, от того, когда НКО начала свою деятельность. Поучаствовать в конкурсе приглашают организации, которые работают в Москве минимум полгода, они могут претендовать на грант в 500 тыс. рублей, а НКО, зарегистрированные более года назад, вправе получить максимально 5 млн рублей.

НКО также должны соответствовать таким требованиям: не иметь задолженности по уплате налогов; не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства; в составе учредителей не должно быть представителей политических партий.

Для подачи заявки потребуются гарантийное письмо, устав и заявление. После проверки документов экспертный совет конкурса, сформированный совместно с Общественной палатой Москвы, определит рекомендованную сумму гранта для каждой организации, а также даст заключение по каждой проектной заявке. Затем конкурсная комиссия выберет победителей.

Для претендентов на грант организуют специальную образовательную программу «НКО Лаб», которая включает вебинары и очные мастер-классы с индивидуальными консультациями.

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО проводится с 2002 года. За это время столичные власти поддержали почти 3 тыс. проектов, в которых приняли участие более 8,5 млн москвичей.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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