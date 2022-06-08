Представители Эмбер Херд прокомментировали первое видео Джонни Деппа в TikTok

Представители бывшей жены Джонни Деппа, актрисы Эмбер Херд, после проигранного ею дела о клевете раскритиковали первое видео экс-супруга голливудской звезды в социальной сети TikTok.

После того как Депп через суд доказал, что не является домашним садистом, он зарегистрировался на видеоплатформе TikTok и опубликовал ролик с благодарностью к своим фанатам за оказанную ими поддержку.

«Мы везде были вместе, мы всё видели вместе. Мы вместе прошли один и тот же путь. Мы поступили правильно вместе, и всё потому, что вам не всё равно. А теперь мы все вместе будем двигаться вперед», — цитирует Деппа издание People.

Журналисты обратились к представителям Херд, чтобы получить комментарий по этой теме.

«Поскольку Джонни Депп говорит, что он «двигается вперед», то права женщин откатываются назад. Послание этого вердикта суда к жертвам домашнего насилия заключается в том, чтобы бояться вставать и высказываться», — заявила сторона Херд, указав на ощущение одиночества и потерянности у 36-летней актрисы.

Эмбер Херд разочарована тем, что ее не поддержали те, на кого она рассчитывала, и планирует обжаловать вердикт, указали ее представители.

Как отметила «Газета.ru», в описании к профилю в TikTok актер оставил подпись Occasional Thespian («Случайный артист»).

Ранее актер так же подписал свою страницу в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

1 июня присяжные огласили вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по встречному иску актрисы.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что был обязан перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

На следующий день адвокат актрисы Элейн Бредеховт заявила, что знаменитость не в состоянии выплатить $10,35 млн. По ее словам, Херд проиграла дело, потому что были скрыты весомые части доказательств виновности Деппа.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».