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Опубликовано видео с кадрами землетрясения в Иркутске

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Фото: соцсети
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Жители Иркутска, ощутившие вечером 8 июня подземные толчки, делятся в соцсетях видеокадрами о том, как они переживали последствия землетрясения в своих квартирах. На одной из видеозаписей видно, как у жильцов одного из домов интенсивно раскачивается люстра.

Отмечается, что толчки от сейсмособытия на Байкале ощущали даже жители Читы, которая расположена в 200 км от озера.

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Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, многие жители Иркутска, Ангарска и Шелехова почувствовали толчки.

«В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация», — указал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в 20:25 (15:25 мск) произошло землетрясение. Сейсмособытие было зафиксировано в акватории озера Байкал, в 17 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области.

В то же время в МЧС по Иркутской области указали, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 8,3 балла, а в областном центре ощущались толчки силой 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты проводят обследование территорий населенных пунктов.

1 июня землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Китае. Как сообщило центральное телевидение страны, в результате подземных толчков в провинции Сычуань погибли четыре человека, еще 14 получили ранения и травмы.

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