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Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, пострадали три человека
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Украинские войска нанесли удар по центру Донецка. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по центру Донецка. Онлайн спецоперации 8 июня
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«14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома правительства и площади Ленина)», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили до Донецку шесть снарядов калибром 155 мм. Как сообщает корреспондент «РИА Новости», снаряды гаубиц пробили тротуары и железобетонные перекрытия, образовались воронки глубиной несколько метров.

В результате обстрела пострадали две женщины и девочка.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны республики сообщил, что в результат удара по Ленинскому району Донецка был перебит газопровод и пострадало здание детского сада.

Днем ранее заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат. Тогда же в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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