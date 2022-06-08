МИД Норвегии временно закроет генконсульство в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии временно закроет генконсульство в Мурманске с 1 июля. Об этом стало известно из распространенного 8 июня заявления норвежского ведомства.

При этом посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжают работу в обычном режиме.

«Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем. Поэтому мы временно закрываем генеральное консульство, однако оно откроется вновь, когда это позволит сделать ситуация», — приводятся в сообщении слова главы норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт.

3 июня сообщалось, что Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности из-за недружественной линии королевства.

29 апреля Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России и запретила заход судов в порты.

6 апреля министр иностранных дел Норвегии озвучила решение об объявлении трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

17 марта Норвегия присоединится к ряду санкций Евросоюза против России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Несогласные с проведением спецоперации страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».