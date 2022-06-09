Путевые пометки

В Госдуму внесли законопроект, который разрешает таксистам работать как самозанятые. Если документ примут, правила работы на рынке кардинально изменятся.

По данным исследования Аналитического центра при правительстве РФ, в России на постоянной основе таксистами работают 575 тыс. человек, еще 139 тыс. так подрабатывают. В 2022 году их число, вероятно, вырастет вместе с возможным увеличением уровня безработицы. Люди начнут искать «легкие» способы заработать, в том числе займутся перевозкой пассажиров. Как им поможет новый законопроект?

Как следует из пояснительной записки к документу, в России физлица не могут сами оказывать услуги по перевозке пассажиров — это разрешено только после образования юрлица или регистрации в качестве ИП. За водителей-физлиц налоги оплачивает таксопарк, где они работают, либо таксисты регистрируются как предприниматели со всеми вытекающими обязанностями: платят страховые взносы, сдают декларации и сталкиваются с другой бюрократией.

Но в нашей стране уже несколько лет работает специальный режим — «Налог на профессиональный доход». Самозанятость можно оформить за пару кликов, платить налоги без комиссий (4% при работе с физлицами, 6% — с юрлицами) через приложение от ФНС, делать пенсионные отчисления по желанию и быть свободным от бюрократии. Только таксисты, в отличие от репетиторов и домашних кондитеров, стать самозанятыми по закону могут только с условием — если работают через агрегаторы.

О том, что самозанятость будет востребована у таксистов, говорят результаты пилотного проекта ФНС 2019 года. Тогда каждый пятый из 35 тыс. зарегистрированных участников платил налог на профессиональный доход.

Возможность стать самозанятыми выведет из тени тех водителей, кто работает нелегально. Это актуально в условиях роста частичной занятости — в том, что люди будут активнее искать подработку, сомнений нет. Воспринимая такую работу как временную, многие не готовы связываться с регистрацией юрлица или созданием ИП. Самозанятость же оформляется просто и быстро.

Кроме того, новый закон позволит таксистам напрямую регистрироваться в приложениях агрегаторов и начинать работать. Это избавит от посредников в лице таксопарков: по данным ФАС, 78% заказов всё равно делают через приложения.

Чтобы понять сложности реализации закона на практике, посмотрим на работу таксопарков. Сейчас они не только выполняют посредническую функцию между агрегатором и водителем, но и отвечают за качество перевозки. В случае серьезного ДТП или неудовлетворенности оказанной услугой, пассажир разбирается именно с таксопарком или ИП — владельцем лицензии. Ведь агрегатор выступает только сервисом по подбору такси и юридически ни за что не отвечает. Какой-то компенсации от самого водителя тоже будет добиться сложно, поскольку физлицо рискует только своим имуществом.

Таксопарк выдает машины в аренду водителям и самостоятельно следит за состоянием здоровья шоферов, их загруженностью и переработками. В новом законопроекте все это предлагается делать за счет обязательной установки в автомобиле устройства контроля за вниманием и усталостью водителя и таксометра, а также открытием агрегаторами филиалов в тех регионах, где количество подключенных такси превысит 5 тыс.

Но это не вся нагрузка, которая выпадет на сервисы. Работая с самозанятыми напрямую, им нужно будет следить за чеками, которые те формируют для отчетности, чтобы сумма не превышала лимит по выручке. По закону, самозанятые могут получить за год не более 2,4 млн рублей.

Проблема решается подключением специальных сервисов, которые помогают бизнесу автоматизировать работу с самозанятыми. Человек просто дает доступ сервису к своему кабинету в приложении «Мой налог», после сервис сам формирует чеки и следит за статусом таксистов — избавляет их от рутины и страхует компанию, в данном случае агрегатора.

По данным СМИ, число самозанятых в России сегодня превышает 4,2 млн человек. Это удобный, понятный формат, который отработан во множестве отраслей. С его помощью таксисты смогут работать честно, без бюрократии и посредников, а также зарабатывать больше. От прозрачной конкуренции на рынке обычно выигрывают все, в том числе и потребители услуг — пассажиры.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, документ только готовят к первому чтению. При этом есть сложности, которые могут возникнуть в случае устранения таксопарков из цепочки оказания услуг — это размытая ответственность агрегаторов, недостаточность контроля за водителями и так далее. Но все это можно решить, если внести поправки в законопроект. Например, определить, кто будет осуществлять контроль за водителями. Также можно установить отчисления за самозанятых таксистов в Пенсионный фонд. А для того, чтобы бизнес не боялся работать с такими водителями, возможно, стоит переквалифицировать отношения компаний с самозанятыми в трудовые.

Автор — сооснователь платформы «Консоль»

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