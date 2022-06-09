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В России резко вырос спрос на специалистов в IT-категориях

Аналитики YouDo выявили значительный рост спроса на специалистов в IT-категориях
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Аналитики российского онлайн-сервиса услуг YouDo зафиксировали 57% прирост IT-специалистов за последние три месяца (период с 24 февраля по 7 июня в сравнении с аналогичным периодом ранее). Также значительно вырос и спрос на услуги в сфере информационных технологий — на 63%, следует из результатов исследования, с которыми 9 июня ознакомились «Известия».

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Так, с 24 февраля прирост новых исполнителей в категориях «Компьютерная помощь» и «Разработка ПО» на YouDo составил 57%. При этом наибольший рост (68%) зафиксирован в период с марта по апрель. Самыми частыми направлениями работ специалистов оказались услуги по программированию, создание сайтов под ключ, доработка и поддержка сайтов, скрипты и боты, а также установка и настройка операционных систем и программ.

Вместе с тем аналитики обратили внимание на то, что исполнители в сфере информационных технологий стали чаще подтверждать статус самозанятого на сервисе — прирост составил 31%. Статус самозанятого позволяет фрилансерам бесплатно откликаться на бизнес-задания от компаний или индивидуальных предпринимателей. Кроме того, средние чеки за такие задания, как правило, на 10–15% выше, чем от физических лиц.

По словам представителя пресс-службы YouDo Анастасии Володиной, подобный тренд связан с уходом с российского рынка иностранных сервисов подработки, таких как Fiverr и Upwork.

«Кроме того, специалисты столкнулись со сложностями при получении выплат от зарубежных клиентов, ведь большинство сервисов работали через PayPal или Payoneer. Множество IT-фрилансеров, ранее сотрудничавших с иностранными клиентами, сегодня вынуждены искать заказчиков уже на внутреннем рынке», — пояснила Володина.

Эксперты также установили рост спроса на специалистов в IT-категориях — с конца февраля этот показатель вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты объясняют такой эффект с серьезными сокращениями и оптимизацией бизнеса, в результате чего компании стали активнее обращаться за услугами на аутсорсе.

Также вырос средний чек по услугам в сфере информационных технологий. Так, категория «Разработка ПО» с конца февраля показала рост на 16%, а по сравнению с 2021 годом — на 20%. Стоимость услуг в категории «Компьютерная помощь» за три месяца выросла на 13%, а за год — больше, чем на четверть (26%). Сейчас средняя стоимость составляет 3527 рублей.

27 мая управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Известиями» заявил, что IT-сфера в России будет расти ускоренными темпами. Он напомнил, что в России выработана дорожная карта развития IT-индустрии до 2030 года, где удержание специалистов данной сферы — одно из главных направлений.

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