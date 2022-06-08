Минтруд сообщил о распределении оставшихся после объединения ПФР и ФСС средств

Деньги, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), будут направлены на повышение пенсий. Об этом 8 июня на пленарном заседании Госдумы сообщил заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов.

«Мы при расчете тех показателей, которые сегодня заложены в доходную-расходную часть Пенсионного фонда, социального фонда, видим, что у нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата, у нас появится возможность оптимизировать расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества, и, конечно же, это будет сделано, и эти ресурсы… они, конечно же, будут направлены непосредственно на повышение пенсий», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 8 июня стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС. Создание единого фонда планируется с 1 января 2023 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера упростит получение россиянами социальных выплат — они будут назначаться автоматически.

Как рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по охране здоровья фракции «Единая Россия» Тамара Фролова, такое объединение позволит государству централизованно управлять социальными выплатами, в результате чего граждане смогут получать услуги более быстро и удобно. По словам депутата, создание единого фонда проводится в рамках проекта по организации в России социального казначейства. Его основой будет цифровая платформа, которая объединит информационные системы в социальной сфере.

До этого, 6 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения ПФР и ФСС.