Врачи назвали способы борьбы с отеками ног в жару

Врачи рассказали в среду, 8 июня, о методах борьбы с отеками ног в жару. Специалисты объяснили, что отек ног в жаркую погоду связан с перестройкой работы сердечно-сосудистой системы и с функциональной венозной недостаточностью.

На жаре сосуды ног расширяются, вены хуже справляются со своей работой, и отток крови по ним замедляется. Это состояние считается не заболеванием, а скорее адаптацией к внешним условиям.

Существует миф, что для избавления от отеков надо пить меньше воды, но врачи считают, что для хорошего самочувствия нужно больше пить. Так, профессор, главный врач клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов рекомендует выпивать три литра воды в день, если ноги отекают.

«Большое количество жидкости в организме поможет сердцу адекватно поддерживать свою функцию насоса», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Гимранов также посоветовал делать в течение дня нехитрые упражнения для минимизации отечности ног.

«Выполняйте упражнения для стоп и голеней. Можно крутить стопой на себя и от себя, попеременно вставать на пятку и на носок, делать упражнение «велосипед» лежа на спине. Мышечная работа улучшает циркуляцию жидкости и уменьшает застойные явления», — отметил он.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, хирург Василий Гаврилов рекомендовал в добавление к обильному питью пользоваться охлаждающими мазями, которые содержат ментол или мяту.

«В идеале, если работа сидячая или стоячая и есть расширенные вены на ногах, в жару не пренебрегать ношением компрессионного трикотажа. Тем более что современный трикотаж делают из материалов, которые дышат», — добавил он.

Также медики рекомендуют в жаркую погоду добавить в рацион больше фруктов и овощей и сократить количество соли в пище.

По словам главврача медицинского центра Versailles Рушеля Блаво, в борьбе с отеками следует минимизировать пребывание на солнце в течение долгого времени.

«Не рекомендую также принимать бани, горячую ванну, вода должна быть теплой, а в конце — обдайте ноги прохладной водой. Идеальным вариантом будет контрастный душ», — советует он. Он добавил, что такой душ хорошо бодрит, а также улучшает циркуляцию крови.

В течение дня необходимо несколько раз поднимать ноги выше уровня сердца, чтобы усилить отток жидкости от них. Также в борьбе с отеками хорошо помогают прогулки и плавание.

Однако если отек в ногах на жаре сопровождается сильной болью, покраснением или не проходит после выполнения данных рекомендаций, следует обратиться за медпомощью.

Ранее в этот день врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, что кондиционер может быть опасен для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом и синуситами. Также кондиционеры стоит с осторожностью использовать людям с аллергическим ринитом и астмой, поскольку длительная циркуляция воздуха увеличивает концентрацию аллергенов в помещении, передает RT.