Трассу Великий Новгород — Псков защитят слоями износа

Ремонт начался на участке федеральной трассы Р-56 Великий Новгород — Сольцы–Порхов–Псков в Псковском районе со 140-го по 197-й км. До конца августа планируется уложить защитные слои, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Упрдор «Северо-Запад».

Накануне специалисты приступили к фрезерованию изношенного покрытия со стороны Пскова. Затем наложат выравнивающий слой, а после выравнивающий и защитный слои износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил».

Псковская лента новостей уточняет, что при использовании этой технологии поверхность дороги покрывают смесью, которая заполняет трещины и пустоты, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Это позволяет защитить верхний слой асфальтобетонного покрытия, сделать его герметичным, восстановить эксплуатационные характеристики дорожной одежды и продлить срок службы.

Во время ремонта на участке введут реверсивное движение с ручным регулированием. Скорость будет ограничена до 40 км/ч.

В конце апреля правительство РФ выделило Псковской области 1,26 млрд рублей на развитие автодорог. Регион на эти деньги намерен привести в порядок 63 км дорог.