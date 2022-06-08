Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 8,3
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет
Мир
ВС России ликвидировали воевавших с британцем Хиллом наемников
Общество
В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Мир
В Германии зафиксировали 113 случаев заражения оспой обезьян у мужчин
Армия
Саперы Росгвардии разминировали водонапорную башню в Харьковской области
Мир
СМИ узнали о трех направляемых Лондоном Киеву системах РСЗО M270
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Экономика
ЦБ уведомил банки о недопустимости затягивания финансирования застройщиков
Мир
Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ центральной части города
Экономика
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 26 мая

Охотящиеся на россиян мошенники появились в мессенджере Signal

«Лаборатория Касперского» предупредила россиян о мошенниках в мессенджере Signal
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мессенджере Signal появились мошенники, которые ищут своих жертв среди русскоязычных пользователей. Об этом 8 июня заявил эксперт по анализу спама в «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

Идентификация спорна: мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров
Зачем злоумышленники продолжают атаковать не поверивших легенде через Telegram

Он уточнил, что злоумышленники рассылают пользователям сообщения от имени Signal, в которых уведомляют о якобы одержанной ими победе в розыгрыше призов. Для получения «призового купона» мошенники просят перейти по ссылке из сообщения. Все обнаруженные экспертами «Лаборатории Касперского» сообщения на эту тему были написаны по-русски.

«Если перейти по ссылке, открывается мошеннический сайт. На нем сообщается, что разыгрывается более пятисот единиц электронной техники и тысячи денежных призов в размере от $10 до $10 000. Чтобы принять участие в лотерее, нужно нажать на кнопку в виде подарочной коробки», — рассказал Деденок изданию «Газета.Ru».

После этого пользователю говорят, что он якобы выиграл крупную сумму, для получения которой его свяжут с оператором. Для правдоподобности на сайте утверждается, что в очереди перед получателем находятся еще два человека. Также на ресурсе публикуются отзывы тех, кто якобы уже получил деньги.

Вскоре открывается диалоговое окно с фальшивым оператором, который просит дать согласие на вывод выигранных средств на электронный кошелек или карту, для этого жертве нужно нажать еще одну кнопку. Затем открывается окно, в котором требуется ввести номер карты или счета, а также указать почту.

«Это так называемая скам-схема — распространенный вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю обычно предлагают щедрое денежное вознаграждение и сообщают, что для его получения нужно оплатить комиссию, обычно небольшую. Комиссия достается злоумышленникам, а жертва не получает ничего. Если же для перевода пользователь вводит данные своей карты, то рискует и их сохранностью», — пояснил эксперт.

Чтобы не стать обманутым, Деденок рекомендует не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и электронной почте от неизвестных отправителей. Более того, он призывает настороженно относиться к уведомлениям о выигрышах с ссылками и от знакомых людей: нередко пользователи сами пересылают друг другу мошеннические сообщения.

Ранее в этот день «Известиям» в Group-IB рассказали, что мошенники, которые похищают деньги со счетов, продолжают совершенствовать свои методы. Злоумышленники применяют новую уловку с верификацией номеров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022