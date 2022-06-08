Охотящиеся на россиян мошенники появились в мессенджере Signal

В мессенджере Signal появились мошенники, которые ищут своих жертв среди русскоязычных пользователей. Об этом 8 июня заявил эксперт по анализу спама в «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

Он уточнил, что злоумышленники рассылают пользователям сообщения от имени Signal, в которых уведомляют о якобы одержанной ими победе в розыгрыше призов. Для получения «призового купона» мошенники просят перейти по ссылке из сообщения. Все обнаруженные экспертами «Лаборатории Касперского» сообщения на эту тему были написаны по-русски.

«Если перейти по ссылке, открывается мошеннический сайт. На нем сообщается, что разыгрывается более пятисот единиц электронной техники и тысячи денежных призов в размере от $10 до $10 000. Чтобы принять участие в лотерее, нужно нажать на кнопку в виде подарочной коробки», — рассказал Деденок изданию «Газета.Ru».

После этого пользователю говорят, что он якобы выиграл крупную сумму, для получения которой его свяжут с оператором. Для правдоподобности на сайте утверждается, что в очереди перед получателем находятся еще два человека. Также на ресурсе публикуются отзывы тех, кто якобы уже получил деньги.

Вскоре открывается диалоговое окно с фальшивым оператором, который просит дать согласие на вывод выигранных средств на электронный кошелек или карту, для этого жертве нужно нажать еще одну кнопку. Затем открывается окно, в котором требуется ввести номер карты или счета, а также указать почту.

«Это так называемая скам-схема — распространенный вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю обычно предлагают щедрое денежное вознаграждение и сообщают, что для его получения нужно оплатить комиссию, обычно небольшую. Комиссия достается злоумышленникам, а жертва не получает ничего. Если же для перевода пользователь вводит данные своей карты, то рискует и их сохранностью», — пояснил эксперт.

Чтобы не стать обманутым, Деденок рекомендует не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и электронной почте от неизвестных отправителей. Более того, он призывает настороженно относиться к уведомлениям о выигрышах с ссылками и от знакомых людей: нередко пользователи сами пересылают друг другу мошеннические сообщения.

Ранее в этот день «Известиям» в Group-IB рассказали, что мошенники, которые похищают деньги со счетов, продолжают совершенствовать свои методы. Злоумышленники применяют новую уловку с верификацией номеров.