Умерла известная португальская художница Паула Регу

Португальская художница Паула Регу — одна из ярчайших фигур в живописи XX столетия — умерла 8 июня, на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета Jornal de Noticias.

По информации издания, художница скончалась дома в окружении семьи.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования ее семье. Также в связи со смертью Рего в стране планируется объявить национальный траур.

Художница родилась в 1935 году в семье среднего класса в Лиссабоне. Большое влияние на творчество Паулы оказала ее бабушка — от нее художница узнала множество различных традиционных народных сказок, которые были отображены в работах.

В 1960-х годах Рего училась в школе искусств Слейда в Лондоне, где она поселилась на постоянной основе с 1970-х годов, но с регулярными визитами в Португалию.

В 2009 году в ее родной стране (в курортном городе Кашкайше) был открыт музей Casa Das Historias, в котором хранится часть работ художницы.

В 2017 году состоялась премьера документального фильма «Жестокие сказки Паолы Регу», режиссером которого стал ее сын — Ник Уиллинг. Главным же героем картины стала сама Паула — где она рассказала о семье, отношениях с мужем, жизни в стране во времена диктатуры, преодолении депрессий и борьбе с мизогинией современного мира искусства.