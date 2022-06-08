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В Госдуме назвали шантажом отказ Киева от поставок зерна через Белоруссию

Депутат Нифантьев: отказ Киева от экспорта зерна через Белоруссию выглядит как шантаж
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dmytro Smolyenko
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Отказ Украины от экспорта зерна через Белоруссию выглядит как шантаж и провоцирует рынки к росту. Об этом в среду, 8 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

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«Говоря об экспорте зерновых, мы должны понимать, что структуру экспорта составляет не только пшеница, но и кукуруза, соя, рис, рожь, горох, гречиха. Все эти культуры востребованы на рынке и вписаны в технологические цепочки самых разных производств. Кроме того, Украина производила большое количество семечек, а это не только масло, но и шрот — важная составляющая кормов сельскохозяйственных животных», — отметил он.

Весь мировой зерновой экспорт составляет около 180 млн т, указал политик, добавив, что Украина в прошлом году поставила 14 млн т. По словам Нифантьева, это не определяющая, но существенная доля рынка. Также он подчеркнул, что зерновой рынок крайне зависим от огромного числа факторов, начиная с погоды и заканчивая удобрениями, технической обеспеченностью и т.д.

«В этом году мы видим, что западная агрессия против России существенно повлияла на производство зерновых в США, Канаде и странах ЕС, а это суммарный экспорт, если судить по прошлому году, 84,2 млн т. Высокие цены на топливо, снижение производства и закупки у России и Белоруссии удобрений — всё это отразится на урожае западных стран. Таким образом, мы видим, что мировой экспортный рынок зерна в сезоне-2022/23 может существенно сократиться. Если эти прогнозы сбудутся, то цены на зерно взлетят вверх, вслед за ними вверх пойдут цены на остальное продовольствие — от муки до мяса», — спрогнозировал депутат.

Как отметил парламентарий, транзит через Белоруссию железнодорожным транспортом мог бы помочь с вывозом украинского зерна в Европу, а оттуда морем в страны, традиционно закупавшие зерно у Украины, однако, по мнению депутата, пропускная способность ж/д может и не справиться с такими объемами продукции.

«Тем не менее отказ Киева от поставок через Белоруссию выглядит шантажом и провоцирует рынки к росту. Я не удивлюсь, если выяснится, что украинские чиновники хотят, чтобы их финансово простимулировали для их разрешения на вывоз зерна. Террористические методы Киева ведения международных дел уже давно не удивляют», — заключил политик.

Ранее в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов указал, что поставки зерна морем из украинских портов станут возможными только после обеспечения безопасности страны.

8 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о готовности Москвы сотрудничать с Анкарой по вопросам вывоза морским путем зерна с территории Украины.

При этом в Москве подчеркивали, что РФ не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил российский лидер Владимир Путин, порты Азовского моря находятся под контролем ВС РФ, российская сторона готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе украинского зерна.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

7 июня украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Украина согласится на возобновление морских перевозок сельскохозяйственной продукции, если получит «вооружения для защиты от угроз с моря» и участие военно-морских сил третьих стран.

В тот же день стало известно, украинские националисты, отступая из Мариуполя, уничтожили более 50 тыс. т зерна, устроив пожар в порту. Несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, Киев продолжает использовать важные объекты переработки и хранения зерна в военных целях.

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