Глава Минтруда заявил об историческом минимуме показателей безработицы в РФ

Показатели безработицы в России достигли исторического минимума. Об этом в среду, 8 июня, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На данном этапе мы имеем очень хорошие показатели по безработице. Практически исторический минимум по безработице в рамках методики Международной организации труда — 4%. Регистрируемая безработица также находится в коридоре 680 тыс. — плюс-минус начиная с начала года», — сказал он журналистам.

Котяков отметил, что на данном этапе рынок труда чувствует себя достаточно стабильно, а перспективы будут зависеть от решения отдельных компаний, в том числе с иностранным участием. Он также добавил, что в настоящее время в проактивном режиме реализуются обширные меры поддержки рынка труда.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России в апреле стал минимальным за всю историю, но риски на рынке труда сохраняются. Он пояснил, что в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось.

1 июня гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что в России сохраняется благоприятная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в апреле стал минимальным за последние 10 лет. По его словам, рост найма сотрудников в РФ продолжается. Соискатели востребованы на рынке труда, на это указывает рост зарплат сотрудников — на 16,4% выше, чем месяцем ранее.

20 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России количество зарегистрированных безработных снизилось в период с 9 по 16 мая на 11 тыс. — до 679,1 тыс. человек.

Ранее, 4 мая, Котяков сообщал, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. В стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступно около 1,9 млн вакансий.

Тогда же Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.