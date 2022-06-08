Мурманск закупил в Белоруссии автобусы и троллейбусы

Мурманский автопарк пополнится 40 троллейбусами и 20 автобусами белорусского производства. Администрация приобретет транспорт до конца 2024 года.

По словам сити-менеджера Юрия Сердечкина, за последние три года было куплено 25 автобусов ОАО «МАЗ». А в 2021 году автопарк мурманского «Электротранспорта» впервые за 20 лет приобрел пять троллейбусов «Белкоммунмаш 321000», сделанных в Белоруссии.

В этом году Мурманская область приобретет в общей сложности 135 новых автобусов и троллейбусов. Обновленный транспорт выйдет на линию до середины июня.

ИА «Би-порт» пишет, что Сердечкин вместе с вице-губернатором Ольгой Кузнецовой, сотрудниками городской администрации, руководителями бизнес-объединений и региональных предприятий находится с визитом в Минске.

Делегация приняла участие в работе международной специализированной выставки «Белагро-2022». На ней в том числе представлен комплексный стенд предприятий экспортеров Мурманской области.