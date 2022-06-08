Военкор «Известий» показал работу артиллерии ДНР по позициям ВСУ

Артиллерия российской армии продолжает поражать позиции противника в ходе специальной операции России по защите Донбасса. Работу артиллерийских расчетов армии ВС РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) 8 июня показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Готовимся стрелять, ствол почти параллельно земле. В такой конфигурации эта «пушка» становится страшным оружием для противника на малой дальности», — комментирует работу артиллерии журналист.

За кадром в это время раздается команда «Расчет — в укрытие!», после чего слова корреспондента заглушает орудийный залп и появляются клубы дыма от вырвавшегося из ствола снаряда.

«Представляете, если такой снаряд попадет в танк, что с ним будет?» — задается вопросом Григорьев.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об уничтожении на Украине переданной Норвегией установки М109. По его словам, в результате ударов артиллерии уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

В этот же день МО РФ представило видео уничтожения танкового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами «Краснополь», работу по цели вел расчет 2С19 «Мста-С».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».