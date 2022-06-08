Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о трех направляемых Лондоном Киеву системах РСЗО M270
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Экономика
ЦБ уведомил банки о недопустимости затягивания финансирования застройщиков
Мир
Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ центральной части города
Экономика
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 26 мая
Мир
Власти Запорожья сообщили об остановке попыток прорыва ВСУ в области
Общество
Останки героя войны 1812 года генерала Полуектова перезахоронили в Сарове
Мир
МИД РФ пообещал ответить Франции на блокировку российских телеканалов
Мир
Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым
Экономика
За первую неделю июня спрос на ипотеку вырос на 32%
Экономика
Спрос на загородные дома в России рекордно подскочил

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «АвтоВАЗ» в среду, 8 июня, возобновила производство и начала сборку первого автомобиля Lada Granta в упрощенной версии. Об этом сообщило на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщество Avtograd News.

Будь проще и переезжай: чем АвтоВАЗ займется летом
Что будет выпускать российский автогигант после возобновления производства

Отмечается, что за сутки планируется собрать 68 автомобилей.

«Малое количество объясняется изменившимся технологическим процессом, сегодня происходит перенастройка работы персонала сборочных постов, далее объем выпуска будет увеличиваться», — говорится в сообщении.

В настоящее время работа вечерней смены поставлена на паузу.

Из-за острой нехватки автомобильных комплектующих производственные линии на АвтоВАЗе периодически уходили в простой с начала марта, в мае также был застой. В компании сообщали о цели наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

3 июня АвтоВАЗ анонсировал возобновление производства автомобилей Lada Granta на заводе Тольятти с 8 июня. В компании подчеркнули, что на АвтоВАЗе уже возобновлена работа других подразделений — производства двигателей, шасси, штамповочного производства, логистики, которые обеспечивают производство Lada Granta.

2 июня стало известно, что новую Lada Granta из салона можно приобрести за 640–840 тыс. рублей. Конкретного описания комплектаций пока нет, но перечень не ограничивается одной-двумя комплектациями и даже предусматривает версию Cross.

До этого, 31 мая, стало известно, что завод «АвтоВАЗ» начнет работать в две смены по восемь часов каждая, чтобы побыстрее наладить выпуск автомобилей Lada Granta.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022