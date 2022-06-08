АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» в среду, 8 июня, возобновила производство и начала сборку первого автомобиля Lada Granta в упрощенной версии. Об этом сообщило на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщество Avtograd News.

Отмечается, что за сутки планируется собрать 68 автомобилей.

«Малое количество объясняется изменившимся технологическим процессом, сегодня происходит перенастройка работы персонала сборочных постов, далее объем выпуска будет увеличиваться», — говорится в сообщении.

В настоящее время работа вечерней смены поставлена на паузу.

Из-за острой нехватки автомобильных комплектующих производственные линии на АвтоВАЗе периодически уходили в простой с начала марта, в мае также был застой. В компании сообщали о цели наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

3 июня АвтоВАЗ анонсировал возобновление производства автомобилей Lada Granta на заводе Тольятти с 8 июня. В компании подчеркнули, что на АвтоВАЗе уже возобновлена работа других подразделений — производства двигателей, шасси, штамповочного производства, логистики, которые обеспечивают производство Lada Granta.

2 июня стало известно, что новую Lada Granta из салона можно приобрести за 640–840 тыс. рублей. Конкретного описания комплектаций пока нет, но перечень не ограничивается одной-двумя комплектациями и даже предусматривает версию Cross.

До этого, 31 мая, стало известно, что завод «АвтоВАЗ» начнет работать в две смены по восемь часов каждая, чтобы побыстрее наладить выпуск автомобилей Lada Granta.