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Дело возбудили после смерти пенсионерки от упавшего дерева в Тамбове

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В Тамбове возбудили уголовное дело по статье «Халатность» по факту гибели человека и травмирования людей из-за упавшего дерева. Следователи устанавливают виновных и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в Ахлябиновой роще, которая считается памятником природы регионального значения. 9 мая во время концерта на территории парка на людей упал фрагмент дерева. В результате от полученных травм скончалась 74-летняя женщина, еще две пожилые женщины и трехлетний ребенок получили травмы различной степени тяжести.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» пишет, что парк передан в оперативное управление МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения». В результате судебно-биологического исследования выяснилось, что упавшее дерево нуждалось в санитарной рубке. Но в последний раз рубку усохших и больных деревьев проводили только в 2017 году.

В мае сообщалось, что Россельхознадзор проведет проверку по факту массовой гибели ясеней в центре Тамбова. Деревья проверят на наличие опасных вредителей. В дирекции благоустройства и озеленения уточнили, что в течение весны гибель деревьев фиксировалась в разных районах.

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