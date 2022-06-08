Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ поселка Красный Партизан

В распоряжении «Известий» 8 июня появились кадры последствий обстрела украинскими националистами поселка Красный Партизан в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

На кадрах видно разрушенное после обстрела здание магазина. Повсюду разбросаны осколки стекол, часть стен также рухнула. Кроме того, обломки, находящиеся внутри здания, загорелись от обстрела.

Днем ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка, из-за того что недавно были уничтожены 700 их солдат. Тогда же в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

4 июня сообщалось, что двое мирных жителей погибли в Ясиноватском районе. Также в Петровском районе погибли три человека, трое ранены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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