МИД РФ призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине

МИД России призвал власти Великобритании принять меры, чтобы не допустить участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Об этом в среду, 8 июня, заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, причиной обращения послужили случаи задержания британских наемников в Донбассе. В итоге посольство Британии в Москве регулярно обращается в российский МИД для прояснения их судьбы.

«Вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от военной поддержки киевского неонацистского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине», — сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что РФ неоднократно предупреждала западные страны о том, что ответственность за их граждан, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе и на Украине, полностью лежит на правительствах этих государств.

Днем ранее в Донецке начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

За эти преступления им может быть назначена высшая мера наказания — смертная казнь.

В начале июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран. В Следственном комитете России уточняли, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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