Под Астраханью обнаружили тела двоих детей

В Астраханской области в реке Подстепке обнаружены тела двух мальчиков в возрасте 9 и 13 лет без признаков насильственной смерти. Дети пропали накануне в Икрянинском районе. Об этом 8 июня говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Дети утром 7 июня вышли из дома в селе Образцовое Икрянинского района и направились на рыбалку на берег реки Подстепки.

«Когда дети перестали выходить на связь, мать мальчиков обратилась в правоохранительные органы. На берегу реки были обнаружены вещи и удочки детей», — уточнили в ведомстве.

По предварительной версии следствия, дети утонули. В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

7 июня в Амурской области в селе Марково Благовещенского района утонула 11-летняя девочка. Это стало вторым подобным случаем за последние несколько дней.

Девочка погибла при купании в местном водоеме. Проводится доследственная проверка, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.