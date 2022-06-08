Житель Якутии погиб при падении за борт лодки

В Якутии мужчина погиб, упав за борт лодки в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

2 июня в дневное время подозреваемый управлял маломерным судном «Прогресс — 4». В Олекминском районе, следуя вниз по течению протоки реки Лена, мужчина допустил падение за борт 38-летнего пассажира, который находился в кормовой части судна. ИА SakhaNews уточняет, что пассажир также был пьян.

Тело мужчины водолазы нашли 7 июня.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В мае следственный комитет инициировал проверку по факту гибели 83-летнего рыбака в Вологодской области. Моторная лодка столкнулась с буем, из-за чего пенсионер упал в воду. Когда мужчину из воды вытащил очевидец, потерпевший уже не подавал признаков жизни.